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﻿《MAMA》12月 香港壓軸頒獎

2017-09-12 列印
　　韓國大型音樂盛事、《MAMA音樂頒獎禮》（Mnet Asian Music Awards）已連續五年在港舉行，每年更邀來眾多韓國當紅歌手組合，以及外國歌星參與活動，星光熠熠。早前有傳今屆頒獎禮將回歸韓國國內舉行，大會昨宣佈頒獎禮將分別在越南、日本和香港三地舉行「MAMA周」，為期一個星期，以促進亞洲音樂市場的交流。

　　大會表示，頒獎禮將於11月25日於越南揭幕，11月29日移師至日本橫濱體育館舉行，並於11月30日及12月1日壓軸在港舉行，雖然大會暫時未公佈出席頒獎禮的歌手名單，不過已讓一眾粉絲相當期待！
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