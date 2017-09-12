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﻿《捉妖記2》北美及英國上映 陳法拉帶胡巴遊紐約

2017-09-12 列印
■胡巴睇辛巴，的確好有噱頭。
■胡巴身穿棒球褸及運動服，拖住設計師出場。
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        《捉妖記2》將於2018年農曆賀歲檔上映，但因為胡巴太受歡迎，著名華裔時裝設計師Vivienne Tam的2018春夏系列，便是跟《捉妖記》聯乘。周日的紐約時裝周，胡巴更替品牌行Catwalk，正於紐約進修的陳法拉亦獲邀出席時裝展，對於第一次見胡巴真身，法拉話佢超級可愛。

        胡巴以壓軸模特兒出場，即引來在場女士尖叫，完騷後不少人更走到後台爭相跟他自拍，《捉妖記》監製、安樂影片有限公司總裁江志強表示真的會安排《捉妖記2》到北美及英國上映，屆時胡巴就可以正式踏上國際舞台。

  周日晚，法拉變身導遊帶胡巴遊紐約，更請胡巴睇百老匯歌劇《獅子王》（Lion King），「胡巴睇辛巴，大家都係闔家歡電影嘅主角。另外，胡巴喺紐約街頭好吸引途人注目，最估唔到有唔少人叫得出佢嘅名，相信胡巴成為國際巨星指日可待。」

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