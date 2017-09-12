﻿溫碧霞關之琳泰國攞獎

溫碧霞前晚應趙曾學韞邀請出席在泰國舉行的「第二屆文化交流與經貿合作頒獎典禮」，與關之琳同獲頒發獎項，表揚她們對慈善及社會作出貢獻。



溫碧霞在頒獎禮上與關之琳相聚合照，十分開心；溫碧霞表示經常帶兒子Xavier捐贈玩具、畫簿及文具等給慈善機構的小朋友，「Xavier好細個時，我已經教他要分享，要幫助身邊人，我成日同佢講，唔可以只參與慈善活動，係要連身邊的朋友、家人、同學都要幫。」她說兒子細個時不太懂關心別人，捐玩具時又會唔捨得，但一次又一次之後，漸漸開始懂得分享及樂意幫人。