溫碧霞在頒獎禮上與關之琳相聚合照，十分開心；溫碧霞表示經常帶兒子Xavier捐贈玩具、畫簿及文具等給慈善機構的小朋友，「Xavier好細個時，我已經教他要分享，要幫助身邊人，我成日同佢講，唔可以只參與慈善活動，係要連身邊的朋友、家人、同學都要幫。」她說兒子細個時不太懂關心別人，捐玩具時又會唔捨得，但一次又一次之後，漸漸開始懂得分享及樂意幫人。
溫碧霞關之琳泰國攞獎
溫碧霞在頒獎禮上與關之琳相聚合照，十分開心；溫碧霞表示經常帶兒子Xavier捐贈玩具、畫簿及文具等給慈善機構的小朋友，「Xavier好細個時，我已經教他要分享，要幫助身邊人，我成日同佢講，唔可以只參與慈善活動，係要連身邊的朋友、家人、同學都要幫。」她說兒子細個時不太懂關心別人，捐玩具時又會唔捨得，但一次又一次之後，漸漸開始懂得分享及樂意幫人。
兩年前車上離奇雙屍案 中大副教授 被控謀殺妻女
中文大學醫學院麻醉及深切治療學系副教授許金山的妻女，兩年前被發現昏迷私家車上，兩人送院後證實死亡，案件昨天有驚人發展。探員昨晨掩至許金山的寓所將其拘捕，隨即控以兩項謀殺罪名，下午將其押往沙田裁判法院提...
2017-09-12
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商廈入選深圳歷史建築 網民批文化匱乏
深圳當局近日公佈選出首批歷史建築名單，建於八、九十年代的國貿大廈和地王大廈兩棟商業大廈，仍因為能代表「深圳速度」而雙雙入選，惹來網民批評「文化匱乏」。 深圳市規劃和國土資源委員會日前公佈歷史建築名單，於一九八五年建成的國貿大廈、一九九五年建成的地王大廈均在名單之上，後者只有二十二年歷史，其餘入選的近代建築還包括羅湖口岸聯檢大樓和上海賓館等。 當局形容這些建築物獲選的原因是能代表「深圳改革開放以來，以敢為天下先的精神奮鬥創業的歷史進程」、「蘊含了豐富當代文化的內涵」。 不過，有關遴選準則引起不少內地網民質疑，指這些建築物是「毫無特色的玻璃鋼筋大樓」，相反「破舊不堪的歷史建築卻...
2017-09-12
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「艾爾瑪」兩度登陸 佛州440萬戶停電
美國總統特朗普形容為「怪獸」的颶風「艾爾瑪」，周日第二度在美國佛羅里達州登陸，昨減弱為一級颶風，繼續帶來狂風暴雨，在佛州東、南部造成嚴重水浸，至少釀成四人死亡，當中包括一名警員，四百四十萬戶停電。 艾爾瑪繼早前在佛羅里達礁島群登陸後，於當地周日在佛州西南部那不勒斯鎮附近的馬科島第二次登陸，中心持續風力時速達到一百八十五公里，其後逐步減弱。颶風吹襲佛州期間已導致四人死亡，包括有兩部車迎頭相撞，兩名司機包括一名女副警長和一名懲教署人員均告身亡，另有一名男子在佛羅里達礁島群中駕車時失事撞樹死亡。 佛州南部和東部廣泛地區水浸和停電，當地最大電力公司FPL證實，該公司的指揮總...
2017-09-12
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薄扶林豪宅交投轉活 睇樓人流平穩議幅收窄
薄扶林豪宅於8月份稍為轉活，睇樓人流持續，雖然業主仍舊企硬，甚至有反價跡象，但買家已陸續消化樓價升幅，錄得多宗破頂成交。指標屋苑碧瑤灣已打破2個月捧蛋悶局，8月迄今錄約5宗成交；貝沙灣亦於近月錄得9宗...
2017-09-12
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北韓緩和 颶風減弱 杜指重上22000點
美股周一早段顯著造好，杜指曾升214點，重上22000點關口，納指亦曾升1.24%，見6439點。北韓上周六沒再試射導彈，加上登陸佛州後的颶風艾爾瑪風力減弱，帶動投資者的風險胃納回升。 滙控美國預託證價格曾見75.54港元，較香港收市價升0.09港元；中移動美國預託證價格曾見82.96港元，較香港收市價升0.21港元。歐洲三大主要股市尾段造好，倫敦、巴黎和法蘭克福股市升0.41%至1.33%。 恒指ADR再越28000 今晨四時，杜指收報22057點，升259點。滙控（005）美國預託證券（ADR）價格見75.70元，較香港收市價升0.25元；騰訊（700）美國預託...
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歐聯開戰 過關鋸大樹
歐聯分組賽今晚拉開戰幔，英超破天荒有五支球隊角逐，車路士、熱刺和曼城，聯同重返此賽場的曼聯及利物浦，力圖再創輝煌。群雄爭霸場場精彩，以英超雙紅作為今明兩晚兩條過關膽材，好玩程度更勝單一場次！ 紅軍熱刺 「讓客」互射筍 利物浦在轉會市場關閉前簽入阿歷士張伯倫加強中場力量，配合表現神勇的新援穆罕默德沙拿，力求在明晚歐聯E組主場對西維爾先拔頭籌。可惜紅軍近八次歐聯地頭對西甲球隊僅得一勝，加上客軍又有回巢的翼鋒捷西斯拿華斯狀態大勇，有力搶分而回，過關寧捧讓球主客和「客勝」。 在轉會市場關閉前，利物浦以三千五百萬鎊（約三億五千七百萬港元），從阿仙奴簽入能勝任中場多個位置的阿歷士張伯...
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墨爾本QVM 蠔歎美食
澳洲墨爾本是嚐鮮的好地方，例如來到市內的Queen Victoria Market（QVM），便可透過場內逾千售賣時令蔬果、新鮮生蠔及香濃咖啡等食材的店舖，見識這個當地居民的美食天堂的魅力，尤其推介當...
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便利店買避孕套 78歲劉詩昆仍然有癮
劉詩昆係國寶級音樂大師，19歲已蜚聲音樂界，雖然已屆78歲高齡，但劉大師未有打算退休，仲經常同細自己37年的女友，有「鋼琴公主」與「琵琶公主」之稱的孫穎（Samantha）合作搞演奏會，以及在中港兩地...
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社論——防社福機構變獨立王國
鄰舍輔導會爆出計錯數風波，前年稱有盈餘，向員工派發獎金，其後擴大服務，至近期又突然發現面臨赤字危機，急急補鑊，須裁減員工，並提早終止服務計劃，亂象叢生。社署不能置身事外，除了介入調查是否有人涉違規行為，更重要是確保市民所需服務不會突然停止。 鄰舍輔導會年報顯示，機構上年度獲社署撥款近四億港元，該會前年曾向員工發放一點七個月獎金，最高職級的總幹事獲發十九萬三千元獎金，入職一年的合約福利工作員則可獲三萬四千元，人人有份，但當時已引起「肥上瘦下」的質疑。事件持續發酵，該會早前披露，在檢視最新財務狀況後，發現開支增長比預期為高，為確保財政穩健，須於年底提早結束臨時人手職位，涉及逾一...
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潘頓望得理想回報
潘頓上周三憑「事必獲利」開齋，剛周日則夥拍「一帆風順」增添進帳，手風逐漸轉順，明晚谷戰騎足八場，他坦言不乏牌面馬在手，有望再次贏馬，其中以匆匆再出的「理想回報」，以及上季尾狀態回勇的「慣勝聆聽」的機會較佳。 沈廄「理想回報」上周三跑谷草千二被捧成大熱，可惜後上不及屈居第三，「理想回報」匆匆再戰同程，潘頓認為有望收復前失︰「『理想回報』上仗排在內檔，我本來希望可跟守中間或稍為前置，可惜牠起步被碰撞而失去平衝，然後再受擠碰收慢而墜退至較後位置，直路上即使追勁不俗，亦已為時太晚，並未能發揮出真正威力，可幸耗力不算太多，所以今仗匆匆再跑決定正確，我亦相信牠能以更佳狀態迎戰。排位後，...
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