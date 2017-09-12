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﻿連詩雅淚灑舞台 鄭融感恩齊開騷

2017-09-12 列印
■連詩雅（左）感謝鄭融給她很多意見。
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  連詩雅與鄭融於旺角麥花臣場館舉行一連兩晚《SS Live 2017》，前晚尾場演出，鄭融男友拿手機拍片睇足全場。連詩雅在台上談到自己獲得不少人支持，亦有好差的評語，更忍不住流淚，而站在她背後的結他手緋聞男友徐浩沒有反應。

  接受訪問時，鄭融坦言能夠跟另一位歌手合作開騷感覺好難得，今次上天安排與連詩雅合作，每一刻覺得好感恩同珍惜；而連詩雅提到在台上哭，緋聞男友徐浩未有遞上紙巾讓她拭淚，她說：「可能他忙緊，稍後同他講下。」
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