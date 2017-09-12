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﻿克勤自揭視慧嫻做「女神」

2017-09-12 列印
■克勤邀得慧嫻任演唱會嘉賓。
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　　李克勤前晚繼續在紅館舉行第八場演唱會，吸引古巨基、惠英紅、孫耀威夫婦等捧場。克勤前晚邀來好友陳慧嫻任演唱會特別嘉賓，原來慧嫻專程由美國工作趕來港支持克勤，認真夠老友！

　　克勤與慧嫻合唱《痴情意外》及《跳舞街》後，克勤搞笑稱讀書時期，慧嫻獲男生視為「女神」，她的照片更是當時男生必備壓在桌面下的女神照，克勤說：「當年我讀書張枱面，陳慧嫻、中森明菜、譚詠麟……一個都不能少！」至於慧嫻因穿了一套有遮肚效果的連身裙，她在台上搞笑叫觀眾不要以為她大肚，「為咗配合克勤要求，單係搵衫就搞咗好耐先襯到㗎！」
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