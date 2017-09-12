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﻿側田預告紅館騷爆料

2017-09-12 列印
■側田定於12月初開紅館騷。
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　　側田昨出席記者會，宣佈定於12月8及9日在紅館舉行巡唱香港站演出，以及加盟新唱片公司，他與唱片公司高層更即場進行打手印簽約儀式。

　　側田透露個唱分幾部份，包括入行、迷失期、新開始，是次香港站更特別加插講及未來的環節，問到迷失期是否有很多感受？他坦言最喜歡迷失期環節，稱：「正！好Dark又好Down，超鍾意，好有感情。（會否感觸落淚？）一定喊，次次做騷都喊，盡量Hold住，因接着會有勁歌熱舞。」問到會否分享感受時，側田表示在台上不會收收埋埋，「最Secret嘅都講！」至於表演嘉賓方面，側田搞笑稱有玉置浩二，因對方屆時也在港。
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