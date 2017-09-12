﻿便利店買避孕套 78歲劉詩昆仍然有癮

劉詩昆係國寶級音樂大師，19歲已蜚聲音樂界，雖然已屆78歲高齡，但劉大師未有打算退休，仲經常同細自己37年的女友，有「鋼琴公主」與「琵琶公主」之稱的孫穎（Samantha）合作搞演奏會，以及在中港兩地開辦幼兒園，最重要係大師講過覺得自己像年輕人一樣精力充沛，甚至「幹勁兒十足」。大師無吹水，日前晚上8時，劉大師一支公由銅鑼灣行去灣仔，沿途喺便利店買咗一盒「更薄型」避孕套，然後再見佢喺掛有閃令令招牌嘅24小時樓上按摩院下，駐足望實服務項目價錢牌再思考咗十幾分鐘就行返銅鑼灣會合女友。



劉詩昆曾在訪問中表示，「只要我身體好，就還能做很多事。而以現在的情況看，幹到80多歲也沒問題。如果身體健康狀況允許，我會一直彈奏下去。」而為培育音樂人才，內地已有40多個城市開辦了200多個「劉詩昆鋼琴藝術中心」，另外還建立了10間「劉詩昆音樂藝術幼兒園」，Follow大師嘅學生近10萬人。近80歲嘅阿伯仍然咁強魄力，係威水嘅。



劉大師好想揼骨



本來劉大師同孫穎亦係多年師徒關係，14年先譜出忘年戀，兩人相差37年，但溝通完全無問題，女方更指男方係佢靈魂伴侶，更讚好男友「心態好，睇嘢有智慧，可能活到150歲。」劉詩昆即補充：「跟她一起以後，我愈來愈年輕。」劉伯伯心態的確好年輕，當晚八點見佢喺銅鑼灣四圍行，之後入咗去告士打道嘅東方棕泉桑拿，不過五分鐘後又見佢離開行去鵝頸橋方向，步速唔快唔慢，眼光Keep住望招牌。



女友在名車上等候



沿途路過便利店，劉大師入去行個圈然後就排隊，至行近收銀位置就身向前拎起價值90蚊嘅杜蕾斯「更薄型」三片裝避孕套，一畀完錢即刻收埋喺外套。老人性生活一般可持續到70歲，劉大師咁Fit，開心到80歲應該都無問題啦。買完「袋」，佢繼續行去灣仔，然後見到掛有閃令令招牌嘅24小時樓上按摩院，佢喺樓下好認真咁睇價錢，有香薰淋巴排毒，又有香薰水療，最貴都係430蚊100分鐘，劉大師畀得起有餘，但佢諗咗十幾分鐘就離開，然後行返轉頭，再登上泊喺駱克道嘅Bentley名車，細心留意番，劉大師坐司機位旁，其女友孫穎則坐後座，打消揼骨念頭，原來約咗女友。



採訪:李傑