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﻿《狂獸》殺入西班牙爭最佳電影

2017-09-13 列印
■張晉飾演一個嫉惡如仇的警察。
■余文樂謂新片是他從影以來最辛苦，要克服拍水戲恐懼。
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　　由鄭保瑞、黃柏高監製，李子俊執導之超級動作鉅製《狂獸》，繼早前入圍韓國釜山國際電影節參展電影後，近日亦以大熱姿態晉身第50屆西班牙錫切斯電影節「Oficial Òrbita」單元競賽電影，力爭最佳電影。而同一班底的前作《殺破狼II》兩年前勇奪當屆單元最佳電影殊榮，因此《狂》片亦被睇高一線！對於雙料入圍影展，兩位主角張晉及余文樂大表興奮。問到導演為何電影的名稱叫做《狂獸》，他說：「把人性推到極點，就只剩下狂性與獸性，張晉身為警察誓要捉到余文樂，而飾演走私集團頭目的余文樂則冒死都是為了黃金！」

　　正在香港熱映中的葉偉信作品《殺破狼．貪狼》亦晉身釜山電影節參展電影。《殺》片由古天樂和林家棟等領銜主演，香港票房已突破750萬，成為本地暑期華語片票房冠軍，而內地累積票房則達5億。
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