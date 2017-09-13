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﻿肥媽孖黑妹開騷鬥講爛Gag

2017-09-13 列印
■肥媽（右）和黑妹老友鬼鬼！
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　　肥媽Maria Cordero與黑妹李麗霞昨在記者會透露11月在伊館開棟篤笑說唱會。肥媽首度挑戰棟篤笑，叫觀眾帶備紙巾兼着尿片以防笑到標眼淚和瀨尿。二人又預告會鬥講爛Gag。問到在台上會否大講有味笑話？肥媽講明「不講粗口，不講性器官」。問到會否請好友葉振棠與其新歡睇騷？肥媽表示會請對方來，但不知他會否應邀及帶誰來，肥媽又爆黑妹多人追，帶契她有免費飯食，笑言到時開騷會指追求者出來，黑妹即否認指若有新歡會公開。
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