  • 2017年9月13日 星期三
  • 28º
  • 81%
熱門： 許金山馬時亨求求你哋氣旋DR美容案iPhone

日報新聞 > 娛樂

﻿周慧敏晒汽水罐拉環「婚戒」

2017-09-13 列印
■周慧敏戴上阿Jan特製的戒指拍攝個唱海報。
Previous Next

　　周慧敏（Vivian）將於明年1月26和27日於紅館舉行入行三十周年個唱，個唱的名字《一萬天荒愛未老》原來是俞琤與Vivian飯局時即興命名的！

　　Vivian日前就搵好友阿Jan（林海峰）炮製儼如新娘Look的個唱海報，他為Vivian設計靚靚頭紗，又即場用汽水罐拉環弄出一隻「婚戒」讓她戴上！相隔七年才再開騷，Vivian坦言：「做騷心態要好Ready先做到，我都諗咗幾個月先答應做。」
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd