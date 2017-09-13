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﻿阿Sa 鄭秀文 再鬥戲搞出人命

2017-09-13 列印
■阿Sa獲佟大為大讚演技出色。
■Sammi與阿Sa專心聽導演潘源良講解劇情。
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　　蔡卓妍（阿Sa）與鄭秀文（Sammi）繼2003年《戀上你的床》後，相隔14年再度在潘源良執導的電影《聖荷西謀殺案》中大鬥演技，電影先後在美國及加拿大取景，月中便會在香港及深圳繼續拍攝。

　　戲中阿Sa飾演的港女到美國聖荷西散心，暫住在Sammi與老公佟大為的家中，表面關係融洽，但實際勾心鬥角，最後更牽涉入一宗謀殺案！Sammi表示：「我同阿Sa嘅角色，對演技要求好高！我哋各自要演繹出潛藏嘅醜惡人性。」阿Sa亦表示雖然電影沒有大場面，但純粹靠演員的演技令觀眾入戲，所以演起來壓力更大。
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