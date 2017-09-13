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﻿秋官贊成欣宜自組公司

2017-09-13 列印
■秋官又跳又唱8分鐘冇喘氣。
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　　鄭欣宜獲老闆蕭定一支持，打本給她自組新唱片公司做「一姐」，欣宜表示短期內不打算簽女歌手，更戲言自己開公司才做到「一姐」，幾陰功！

　　欣宜爸爸鄭少秋昨日為《世界巡迴演唱會》澳門站綵排，扭腰扭籮唱足8分鐘也沒有喘氣，秋官接受訪問時笑言扭籮不是人人都得，扭得勁又要用陰力。問是否吃人參補氣？他透露以前吃蟲草，近期改吃人參。對欣宜自組公司，秋官認為是好事，因可以實現理想又有製作主動權。
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