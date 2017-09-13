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﻿Celine今戰《一叮》爭入決賽

2017-09-13 列印
■Celine昨於社交網感謝粉絲支持。網上圖片
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　　現年9歲的譚芷筠（Celine）於香港時間今晨出戰美國才藝真人騷《全美一叮》準決賽，上周已飛抵美國作準備的她連日來積極更新社交網，除上載與妹妹Dion合唱《My Heart Will Go On》晒唱功外，亦兩度分享與勁敵Angelica Hale及Merrick Hanna一齊做功課的相。Celine昨日上載抵《一叮》會場的照片，並特別多謝一眾支持者，又謂會專心參賽答謝大家的支持。
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