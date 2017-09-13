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﻿陳秋霞分享堅強抗癌經歷

2017-09-13 列印
■陳秋霞上月回港欣賞演唱會。
■陳秋霞上年中亦曾返港。
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　　快將60歲的陳秋霞早前在馬來西亞的新書簽名會中，透露去年檢查時確診患乳腺癌第二期，隨即接受手術及藥物治療，致嚴重脫髮。陳秋霞透露病情已受控，盼透過新書分享積極抗癌經歷，鼓勵大眾勇對頑疾；一頭短白髮的她，上月精神奕奕回港捧許冠傑及譚詠麟演唱會場！她的舊愛鍾鎮濤昨回應道：「有點愕然，知道佢冇乜事就最好。」圖：資料圖片
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