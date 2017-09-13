﻿泰國直擊 黐高鼻 整「孖腸嘴」 甄子丹親解「跛豪」真面目

劉德華與甄子丹兩位影壇大哥，首度拍檔拍攝逾兩億元人民幣巨製新片《追龍》月底上映。戲中飾演大毒梟「跛豪」嘅宇宙最強甄子丹，為演活經典人物，不惜苦練潮州話，更提議搵特技化妝師日日花兩小時「黐鼻隆嘴」，務求令聲線動靜兼外形都可重現靈魂角色。早前，本報貼身跟隨甄子丹赴泰國拍外景，更直擊丹爺嘅「變臉」過程。化咗特技妝嘅丹爺親自剖白「跛豪」真面目，仲搞笑說：「黐咗兩條臘腸嘴，好彩無親熱戲咋！」



由甄子丹、劉德華孭飛嘅新片《追龍》，講述了上世紀六七十年代香港兩大著名狠角色大毒梟跛豪（甄子丹飾）和五億探長雷洛（劉德華飾）的傳奇故事。重拍當年經典不容有失，丹爺為演活潮州怒漢「跛豪」，落足心機苦練潮州話三個月。早前身在泰國拍外景嘅丹爺與潮州幫「手足」食飯時，以歪音潮州語互chat，十級爆笑。「跛豪」上身嘅丹爺豪氣話：「你唔知呀！你畀面就叫我豪哥，唔畀面就叫跛豪。你唔好呃我，一呃我就打X你。」又指枱上逾二十碟餸款式好少，笑說「呢粒魚蛋，今日巴X閉。」飯局笑聲不絕。



玩盡潮州話



笑談一輪潮州話，丹爺回復一本正經謂：「為呢部戲，學潮州話都學咗3個月，好難學。然後讀吓啲歷史，睇吓呢類戲種嘅片。因為好多人對我演葉問嘅印象太深，所以演呢部我更加要好大突破。而真人(跛豪)唔肥，所以我唔使增肥，咁樣有驚喜啲。但我好欣賞呂哥(呂良偉)當年刻意槽肥去演。」然後親自拆解其面上嘅特技化妝，他說：「其實鼻和嘴係假O架！我參考過真人嘅五官，凸顯番鼻同嘴，多啲潮州人特徵。每次上妝要兩小時，黐咗兩條臘腸嘴，仲有個鼻，一層層黐高，無去韓國O架！」再睇番丹爺同劇組推薦、重金搵曾同佢合作《大鬧天宮》時嘅特技化妝師幫佢「變臉」嘅兩小時過程，層層黐貼，幾可亂真。



採訪 : 彭子僖