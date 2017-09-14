﻿曾為舊愛卑躬屈膝 Super Girls新歌唱出心聲

5人女子組合Super Girls（SG）最近推出新歌《女僕》，新歌由黃偉文填詞，歌詞係講好多女仔愛「收兵」，亦有唔少女人為另一半甘願做女僕。隊長趙慧珊（Aka）自爆過去幾乎每段戀情都係「姐弟戀」，但年齡上限只係細3年，她坦承唔介意對象有冇錢，就算「軟飯王」都ok：「如果真心鍾意，我又有錢養佢有乜所謂？女人蠢起嚟就係咁㗎啦。」吳嘉熙（Cheronna）即取笑她：「咁可能有好多窮人都會鍾意你喎！我好窮會第一個鍾意你先。」



自從傳出成員陳穎欣（Yanny）和李靜儀（Heidi）因為爭仔鬧不和後，最近組合出席公開活動多數5缺1，當日SG接受本報訪問時Yanny亦因病缺席，Cheronna即代解畫，表示Yanny緊張工作，搞到晚晚唔願瞓身子虛弱；Aka希望她乖乖戒除打機惡習重投正常生活；Jessica見Yanny狀況帶點擔心加忟憎，直言想鬧爆她，因為宣傳期齊人才夠完整；Heidi則反應平淡說：「佢參與唔到我哋可以幫手支持住嘅。」



講番新歌，4人異口同聲相信係唱出唔少女仔嘅心聲，她們亦做過「女僕」好有共鳴，而且要傷到一個點才會死心抽身而出。Aka自爆情陷一個男仔好幾年，不停變本加厲為對方付出，直到死心時寫下不快經歷提醒自己不要重複犯錯。問到係咪吳業坤時？她即面紅紅尷尬耍太極說：「唔記得咯。」問到坤哥係咪好Hurt女仔，Aka答得有情有義，「其實佢對個個都好。」最後更強調同坤哥一直係朋友。



人人有慘痛經歷



至於Cheronna憶述前段不健康的戀情時更激動得眼有淚光：「因為要討好對方，就算歪理都係啱，我甚至狂摑自己塊面，打到瘀晒求對方原諒，當時成個人陷入崩潰狀態，完全受到支配冇咗自己，好恐怖。」同夏雨兒子黃奕晨拍拖嘅Cheronna坦言o依家先知咩叫做甜蜜。Heidi試過三更半夜喺男仔樓下等咗幾粒鐘送上驚喜，換來冷淡反應，原來對方經已有女友；蔡明思（Jessica）讀書時放假唔返香港陪父母，反而由美國飛去瑞士幫男仔做「阿四」，對方卻全程黑她面，好淒涼。 採訪、方騫平