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﻿憶蓮宣佈紅館個唱加場

2017-09-14 列印
■憶蓮宣佈演唱會再加場。
■今次演唱會憶蓮講明會唱更多經典歌。
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　　林憶蓮繼上年3月第一站在紅館舉辦《林憶蓮 PRANAVA / 造樂者世界巡迴演唱會》，這一年半多走遍半個地球後，今年10月27至29日將再度重回香港演出，為大家帶來全新升級的《PRANAVA / 造樂者安哥場》，由於內部訂購出現超額預訂情況，已決定加開10月30日一場。而由於上次香港舉行後，歌迷紛紛反映沒聽到自己喜歡的經典歌，並且頻頻在社交網上點歌，所以今次會再加上憶蓮參加《歌手2017》時所演唱的經典歌曲，將會是一個專屬香港場次的歌單。
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