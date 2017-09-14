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﻿Gaga打針治療慢性痛症

2017-09-14 列印
■Gaga靠打針治療纖維肌痛症。網上圖片
■Gaga日前在多倫多影展宣傳紀錄片。資料圖片
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　　美國天后Lady Gaga早前宣佈今年底將暫別樂壇，她與Netflix合作推出的紀錄片《Gaga： Five Foot Two》日前於多倫多電影節舉行首映外，並釋出預告片。

　　該紀錄片中收錄Gaga日常生活片段，包括參加至親受洗典禮，亦呈現她風光的歌唱事業背後，原來長期飽受纖維肌痛症之苦，需靠打針治療。Gaga前日在社交網公開病況，表示：「在紀錄片中，我面對的慢性病是纖維肌痛症，我希望藉此提高大眾意識，將患有這種病症的人團結一起。」
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