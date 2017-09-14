﻿樂瞳激凸否認「僭建」

身穿貼身小背心的樂瞳，昨日到電台接受訪問宣傳她的寫真集，上圍明顯激凸的她否認曾到韓國「大執」，而是早前狂飲全脂奶增磅，背部及手臂變得較前「肥厚」，上圍則由32B升至33C，內衣幫她達到澎湃效果！



樂瞳坦言知悉有不少網民質疑她隆胸，力言拍寫真集期間幫她換衫的兩位工作人員可證明她是「純天然」！樂瞳又自爆被媽媽質問是否改行性感路線，樂瞳道：「我只想趁青春留倩影，不是賣弄性感，難道結婚生仔時才出寫真嗎？」