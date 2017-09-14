﻿疑似「動漫Maggie」艷照瘋傳

昨日網上有人發放數張以「2017爆出新艷照門」為題的艷照，相中男女有入浴及裸露等甫士，亦有衣着整齊的生活照，該對男女表現親密，更有並肩在枕上的近攝合照。發放者該等照片者聲稱，是與某女藝人有關，並預告可能發放該輯艷照的其餘相片。



有關艷照隨即在網上瘋傳，有網民懷疑女主角樣貌似是「動漫Maggie」李曼筠，記者昨日致電Maggie及留言向她查詢，但未有人接聽，至截稿前亦未獲Maggie回覆。