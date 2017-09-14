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﻿「馬神」救人汗流浹背

2017-09-14 列印
■何廣沛昨日開工時亦大汗淋漓。
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　　「馬神」馬德鐘與何廣沛昨日化身救護員，在將軍澳街頭拍攝新劇《跳躍生命線》，該幕講述旅遊巴和泥頭車相撞，兩人奉召到場，拯救被夾在車內的傷者，劇組動用四架救護車及消防車，認真大陣仗！

　　昨日天氣酷熱，「馬神」和何廣沛都要穿上全套裝備，甚至戴頭盔開工！何廣沛笑言亦汗流浹背 就像焗桑拿！「馬神」更透露，早前更要到山上懸崖邊緣取景，全日暴曬甚辛苦，稍後還有棚架倒塌大場面，笑言希望下次可以拍攝較舒服、如《超時空男臣》般的劇集。
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