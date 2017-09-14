﻿蔡一傑許志安 廁所搞笑試音

蔡一傑相隔14年再推出個人專輯，為隆重其事，特別邀請相識30年的超級好友兼同門師弟許志安合唱其中一曲《男藍》，雖然他們聲底不同但超夾，果然是名師梅艷芳的高徒。安仔和傑仔首次合唱，試音是必要的，第一次試音竟不是錄音室，而是傑仔屋企的洗手間，安仔邊笑邊說：「我哋第一次試唱呢首歌就喺傑仔屋企廁所，當日我喺佢屋企食飯，然後我哋就入咗廁所試唱，鍾意廁所唱歌有回音。但其實當時我好驚，嘩，兩個男人閂埋廁所度，仲喺裏面大嗌喎！我驚傑仔嘅家傭姐姐聽到會嚇到報警，我已盡量唱得細聲啲！」傑仔憶起都忍不住大笑。故事版MV亦已曝光，傑仔飾演樂觀的酒保和的士司機，而安仔飾演灰爆打工仔。安仔搞笑投訴：「劇本與現實不符，我性格好樂觀㗎！」期間安仔更一展球技，導演特別要求某幾個桌球如何「走位」，安仔就一Q完成，全場大讚！