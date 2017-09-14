﻿《一叮》能否晉級今揭盅 Celine落力拉票：好想入決賽！

現年9歲的譚芷昀（Celine）參加美國才藝真人騷《全美一叮》成熱話，並於香港時間昨晨出戰該節目準決賽，Celine選唱迪士尼動畫《魔海奇緣》主題曲《How Far I'll Go》，雖獲三位評判盛讚，不過Mel B再度給負評，指她未能好好發揮，Celine能否如願晉級將於今日揭盅！



譚芷昀（Celine）昨日出戰《全美一叮》準決賽，與11位參賽者力爭5個晉級決賽席位。Celine淡定演繹歌曲《How Far I'll Go》，獲評判Simon、Heidi和Howie大讚，當中Simon稱讚Celine進步很大，又指兒子都會喜歡Celine的演出。不過另一評判Mel B卻再度批評Celine雖有一把靚聲，但演繹該曲時不夠起伏，未能好好發揮之餘，聽落也覺得Celine的聲線好緊，不能把她的音域帶到好遠。



至於Celine的勁敵「小雲妮」Angelica Hale這次演繹《Without You》時飆出海豚音，獲全體評判一致起立為她鼓掌，Howie更為她拉票；另一空難生還參賽者Kechi演繹《Don't Worry About Me》時令Mel B感動得眼泛淚光，需以手捩淚。



面對一眾強敵，Celine賽後落力在網上拉票，她說：「能夠入準決賽是夢想成真，更重要是我真的好想入決賽！記得叫你的朋友和家人投我一票！」另外，Celine出賽前，大會先播放為她拍的一條故事片，內容講她發白日夢幻想自己和家人變成富豪在美國歎世界，以及她手執《一叮》獎座致辭，晒命、炫富鏡頭令不少網民議論紛紛。



本報記者 圖：網上截圖