﻿做打雜幫太太梁潔華搞粵劇社 黃日華澄清無唔妥阿囡男友

早前TVB晚上重播經典劇《天地豪情》，黃日華演出癡情「甘樹生」仍令人津津樂道，現實中華哥亦出名是愛妻號，自從88年跟梁潔華婚後一直恩愛，並育有女兒芷晴。13年底梁潔華患上急性血癌，當時華哥不但經常陪伴愛妻左右，更為太太搬家方便靜養。華哥見梁潔華休養年多後，已回復狀態，早前更支持太太實現多年心願，兼慶祝兩人明年結婚30年，成立粵劇社「雙蓮華」。上周六（9日）劇社舉行首次演出《紅樓夢》，潔華姐還粉墨登場演「薛寶釵」一角，華哥則滿場飛幫手，他笑言：「我咩都唔識，只係個超級打雜！」而提到被指不滿囡囡芷晴男友Jimmy，華哥澄清絕無此事。



當晚華哥和囡囡芷晴一早到場幫手打點，令本來好緊張的潔華姐都定好多。提到早前有指華哥不滿愛女芷晴的男朋友Jimmy Fung，華哥澄清絕無此事，「梗係無啲咁嘅事，作得就作！女大女世界，我不嬲都唔管佢啲嘢，只要佢鍾意同開心就得啦！好似佢當日入行，我都係支持佢，只係提醒要承受得到呢行啲是是非非囉！」



親自幫手黐閃石



雖然潔華姐已迷上粵劇10多年，但華哥笑言未有受影響，「我真係唔多識㗎！老婆平時喺屋企睇戲同聽歌，我都會陪佢嘅，仲有佢有演出，我盡量都會去支持佢。」



華哥謂為償太太的心願，早前決定自己搞個粵劇社，順便作為結婚30年的禮物，「做長劇一直係佢嘅心願，所以想自己搞個劇社。（你負責做出納？）我話我畀錢㗎！但係佢話唔使，所以其他濕碎嘢咪我畀囉！同埋佢叫我幫手做咩咪幫囉！我咩都唔識，所以只係個超級打雜嚟！」不過，慶功時潔華姐卻爆料，原來多年來演出的戲服，華哥都有幫手黐閃石，連今次女主角的戲服亦有幫手，「平日佢會幫我啲戲服黐石，芷晴就串吓珠仔，今次仲用咗3日時間幫女主角梁燕飛套戲服黐閃石，因為布料係絲質嚟，所以特別難黐㗎！」



為夫妻健康戒煙



潔華姐又透露，明天她跟華哥結婚30年，應會再有演出作慶祝，問到華哥可會考慮粉墨登場，他笑言：「只要唔使唱，扮家丁我都無所謂㗎！」潔華姐聽後，「呢個提議都幾好喎！下次可以考慮吓，哈哈！」



華哥一直支持潔華姐演出粵劇，原來也因覺得太太愈演身體愈好，「唱粵曲要識用丹田運氣先唱到，可能因為咁佢好似練咗內功咁，身體嘅氣運行得好咗，個人都愈嚟愈精神。為咗佢健康同我自己健康，我仲戒咗煙5個月，雖然暫時只係用電子煙代替，但目標係完全戒晒佢，不過戒咗之後食咩都覺得特別好味，依家變得好為食，都肥咗啲㗎！」睇完「甘樹生」令觀眾更掛住華哥演出，華哥笑言：「其實我真係唔係太鍾意拍劇㗎！只係當一份工作。（咁你最鍾意咩？）梗係踢波啦！」難怪華哥戒煙後，身形無暴脹，依然咁Fit啦！



採訪：杜淑霞



