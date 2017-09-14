  • 2017年9月14日 星期四
  • 28º
  • 59%
熱門： iPhoneCeline泰女童被40男輪姦同盟颱風

日報新聞 > 娛樂

﻿抗癌經過

2017-09-14 列印
■華哥悉心照顧患病後的潔華姐。
■潔華姐進行化療療程期間，曾公開照片報平安。
Previous Next

　　梁潔華13年底證實患上急性血癌，最初她以為只是感冒，但發現傷口一直不能瘉合求診，驗血後醫生告知正常人血小板濃度是150至200，但她只有10。 黃日華得知太太患病頓感晴天霹靂，但擔心影響愛女外遊及工作心情，梁潔華瞞住芷晴入院接受化療，直到芷晴外遊兼完成大騷後黃日華才告知真相。而梁潔華經過五次化療後目前痊瘉，更不時被影到跟一家人去街。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd