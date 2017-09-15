﻿認非靚仔靠惡搞彈起 黃建東只想做好演員

11年港男出身的黃建東，去年憑二次創作日本洗腦歌《PPAP》廣東話粗口諧音版而人氣急升，最近更成功在TVB網劇《降魔的番外篇－首部曲》擔正做主角，雖然他自認非靚仔，但讀戲劇出身的他，深信可成為好演員。



黃建東在紐約州立大學戲劇系畢業，返港加入「香港話劇團」當全職演員，為了更入屋決定減肥參加港男，「知道要着泳褲參加要fit啲，所以減咗成30磅，應該係人生最瘦，但係想多啲人認識呢個係個好方法。」



在港男奪得「演藝潛能大獎」的黃建東，多年來雖然有不少演出機會，始終發展平平，於是他把心一橫，索性放下港男光環轉型惡搞，想不到首次玩惡搞，將日本洗腦歌《PPAP》改成廣東話粗口諧音版而人氣急升，歌詞「pork Lego guy」更成為一時佳話，「真係冇諗過會多人鍾意㗎！兩日就有成200萬點擊率，o依家有成過千萬啦！本身好鍾意二次創作，但係一定係有質素嘅，所以之後啲惡搞，我都好認真製作㗎！」好似近作惡搞術士「龍哥」，黃建東便花了千多元買道具。成為網絡紅人的黃建東，最近任TVB網劇《降魔的番外篇－首部曲》主角，令他如打強心針，「呢個劇電視版係馬國明做㗎！自己演網版番外篇當然開心啦！今次公司照出面製作安排試鏡，能夠過關都算證明到自己，希望到時大家會支持啦！



採訪：杜淑霞



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