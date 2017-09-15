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﻿Selena完成活腎移植手術

2017-09-15 列印
■Selena（右）貼出和Francia在病牀上的牽手合照。
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　　25歲美國女歌手Selena Gomez日前面容蒼白地拍片為風災災民打氣，她昨日突在其社交網站上載與Francia Raisa身在病牀及展示自己肚上長疤痕照片，宣佈早前接受了活腎移植手術！近年飽受紅斑狼瘡症困擾的Selena透露，為健康着想而接受這個大手術。Selena更指摯友Francia送了「大禮物」給她，就是捐出腎臟拯救她的健康！圖：網上圖片
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