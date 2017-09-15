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﻿陳慧琳DIY相框慶團圓做善事

2017-09-15 列印
■連詩雅（左）與表妹江忞懿攞住製成品，勁有成功感。
■陳慧琳在工作坊，親手製作發光相框。
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  陳慧琳（Kelly）和張智霖（Chilam）代言的餅店舉行的「中秋立體相框工作坊」，為慈善團體籌款，他們與眾多藝人，包括連詩雅、江忞懿、當奴、少爺占、莊思敏、張惠雅、吳日言、黎芷珊、譚玉瑛、黃美棋、鍾健威、麥子樂和鄧伊玲等，均有到工作坊親自製作相框。

  眾星揀選了自己與家人的團圓照片，在現場導師的指導下製作有發光效果的相框，多位藝人完成自己的作品後，紛表示這項活動非常有意義，能夠製作屬於自己和家人的相框，亦甚有成功感呢！
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