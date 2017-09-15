﻿《溏心風暴3》特別場勁好笑 big big channel明星麻雀王大賽 8強誕生

TVB旗下手機直播應用程式big big channel由7月23日正式全球啟動，除設有多個主題專區，全台藝員又化身KOL，加上有超過200位網紅隨時隨地開Live玩直播，為觀眾帶來嶄新的多媒體娛樂視訊體驗。而big big channel的互動遊戲專區「明星麻雀王大賽」和「明星Game超聯大賽」更大受歡迎，吸引不少粉絲追看偶像對壘實況。進行近兩個月的「明星麻雀王大賽」8強已誕生，前晚重頭劇《溏心風暴3》的四大長老夏雨、李司棋、關菊英和米雪更進行了一場特別賽，首次同枱各人互爆打牌趣事，當中以菊姐手風最順，成為最後的大贏家。下周一（18日）將由新劇《使徒行者2》的演員接棒，進行多一場特別賽，將掀起另一高潮。



「明星麻雀王大賽」由16位藝員比賽打麻雀，考腦筋之餘亦大鬥麻雀戰術。藝人分組進行多場賽事，以淘汰制競逐終極「麻雀王」。經過多場大戰後，8強「準麻雀王」經已誕生，先有實力派演員朱咪咪和唯一的男子代表丁子朗，他們將與靚女們莊思敏、莊思明、吳嘉儀、林秀怡、阮兒，以及「蝦頭」楊詩敏晉身決賽，並將於本月底再一較高下，爭奪晉級4強席位，追開的粉絲密切留意。



夏雨未驚過



由於「明星麻雀王大賽」不時會舉行特別場賽事，繼早前劇集《同盟》和《超時空男臣》等進行過外，前晚有重量級演員登場，他們就是《溏心風暴3》的4位金牌主角：夏雨、李司棋、關菊英和米雪，他們躋身「麻雀王」同場較量，big big channel亦即時直播各人攻打四方城的實況。賽前大會準備了應戰物品給他們以增強運勢及「挫」對手銳氣。夏雨選擇了紅色內褲、識打唔識計番嘅李司棋揀了紅色書包、關菊英就話要招財貓，而九歲就識打牌的米雪決定用八卦鏡，夏雨更大爆菊姐好高章，無論技術同台型都係高手，菊姐即回應要靠運氣，場面搞笑。由於夏雨是當晚唯一的男士，遇着三娘教子，他笑言：「冇所謂嘅，百無禁忌，一啲都唔擔心。」當晚他們打了四圈，結果由菊姐勝出。



齊加入戰團



除了《溏心風暴3》的演員外，下周一（18日）晚上9時30分推出的新劇《使徒行者2》，一眾演員亦將於劇集首播後在big big channel「明星麻雀王大賽」亮相。由「三哥」苗僑偉、宣萱、許紹雄、古明華和楊潮凱出戰另一場特別場，看看誰是真正的「麻雀王」高手。



撰文：李佩儀