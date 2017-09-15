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﻿新劇為前傳

2017-09-15 列印
■一眾手下被炸死，逃過一劫的苗僑偉誓要搵出真兇。
■（左起）袁偉豪、黃翠如和周柏豪會助苗僑偉一臂之力。
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　　《使徒行者2》為第一輯的前傳，並不是續集。除了保留苗僑偉和許紹雄等原班人馬，今次加入陳豪、宣萱、周柏豪、袁偉豪和黃翠如等新面孔演出。劇中精采一幕講述苗僑偉飾演的卓Sir與一眾臥底包括洪永城及連詩雅完成任務後，在秘密地點慶祝時遇上炸彈襲擊，五人皆被炸到粉身碎骨，只有在外邊講電話的卓Sir逃過一劫。眼見一眾手下慘死，卓Sir誓要搵出真兇，為遇難的下屬討回公道。今次飾演黑社會大佬魏德信的陳豪，他會率領「長興」與卓Sir和許紹雄飾演的歡喜哥有連番激戰。
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