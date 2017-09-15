  • 2017年9月15日 星期五
  • 28º
  • 84%
熱門： 充電器CelineiPhone捐血補選

日報新聞 > 娛樂

﻿睇好咪咪姐

2017-09-15 列印
莊思敏 紅底應戰 「做呢行嘅人都鍾意打牌，但時間好難安排，難得公司幫我哋約齊晒腳打牌，網民又可以參與，有佢哋嘅支持同留言，我覺得好似一大班人開Party咁。技術最強一定係咪咪姐，但丁子朗都好好運，到時要着紅底應戰。」
莊思明 隨機應變 「呢個遊戲好好玩，大家嘻嘻哈哈又一晚。由於對手好強，尤其係咪咪姐，佢好似有透視眼睇到其他人啲牌咁，而吳嘉儀都好難應付，因為佢好好運，打麻雀方法又獨特，你捉唔到佢路，到時唯有集中精神、隨機應變。」
Previous Next

　　有份參加「明星麻雀王大賽」的藝人都大讚遊戲好玩，晉身8強的莊氏姊妹花對於能否打入4強，信心只是一半半，因為她們都睇好技術高超的朱咪咪會成為「麻雀王」。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd