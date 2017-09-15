﻿王祖藍向老師致敬

劇集《老表》系列即將推出第三輯《老表，畢業喇！》，身為該系列「精神領袖」的王祖藍，今次揀教育做主題，因近年這話題引起不少爭議，而他讀書時遇到不少好老師，好想向老師致敬，決定從老師角度講教育，所以劇中會以大學教育系學生及幾個老師為故事骨幹，煲劇迷最大感觸反而是一班老師。



祖藍今次演出程度接近客串，主要負責故事及統籌工作，不過搵料寫古仔他絕無假手於人，「身邊好多朋友同以前嘅老師都好大壓力，所以好想喺老師角度去探討，自己以前好彩遇到好多好老師，好似中學嘅老師知我成績唔好，帶埋我上配音班，因為擔心我前途，想我學樣專門嘢，因而令我對演藝產生興趣。」



寸蔡少芬「怪獸」



搞鬼的祖藍更自爆這是套「二攤劇」，因不少角色要搵人「執二攤」，「好似本嚟搵咗王菀之、張繼聰和張敬軒搞三角戀，可惜有兩個要搞演唱會，一個老婆又話要生B，唯有搵Babyjohn（蔡瀚億）、（鄭）欣宜和林欣彤來取代，但一樣會令大家有驚喜，特別係首次拍劇嘅Babyjohn。」至於搵蔡少芬頂撞期的萬綺雯，他就笑指「Ada其實本身有點怪獸，佢會迫兩個女食黑蒜㗎！哈哈！演怪獸家長啱晒佢啦！」



以往兩輯都有不少應景抽水位，祖藍爆今次亦有唔少唔覺意抽咗水，譬如早前校長出問題的學校叫「興德」，而劇中的其中一所學校則叫「明德」。他繼續爆，「有場戲本要Babyjohn和欣宜鬧交，我覺得齋鬧交太悶，搵咗LMF嘅成員寫咗段Rap要兩人互窒，幾有《中國有嘻哈》感覺㗎！」不過祖藍講明今次劇情沒上輯瘋狂，後半部份可能笑位無咁多。



採訪：杜淑霞 形象：Dicky Lee



服裝：HARRISON WONG & SON OF AKING