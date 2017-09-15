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﻿吳浩康九展騷門票一粒鐘售罄

2017-09-15 列印
■吳浩康希望12月的演唱會可以加場。
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  吳浩康早前宣佈12月在九展開騷，昨日開始在網上優先訂票，開賣一個鐘便火速售罄，吳浩康笑言想不到反應這樣好，「冇諗過係咪真（一個鐘內賣晒），我真係好開心、好激動，好多謝身邊同事、朋友、家人嘅Support。」吳浩康又表示前晚緊張到瞓唔着，昨日一起身就留意賣飛情況；如今最希望可以做好個騷，唔好令大家失望。至於會否加場？他表示：「我梗係想啦！但要交畀公司同大會研究再決定。」



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