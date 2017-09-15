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﻿全智賢佗B五個月晒纖腿

2017-09-15 列印
■全智賢昨出席公開活動。
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　　韓國女星全智賢6月時宣佈為老公崔俊赫懷第二胎，昨日她在首爾出席高爾夫球用品活動，亦是她宣佈再有喜後首度亮相公開活動。

  穿平底運動鞋及羽絨長褸的全智賢，當地天氣仍較熱，但她亦小心翼翼全程沒脫下外套。

  全智賢已懷有身孕約5個多月，可能身穿羽絨關係，未見肚子凸出，只是腰間稍為變粗，雙腿仍很纖幼！全智賢全程微笑，並不停與在場的Fans打招呼。網上圖片
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