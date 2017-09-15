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﻿貪新忘舊

2017-09-15 列印
■魔童近日愛在ig晒新松鼠BB。
■Chilam好錫養咗逾4年嘅阿金。
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  8歲開始養狗嘅Chilam，4年前阿仔7歲生日就送咗隻白色貴婦BB「阿金」畀佢做生日禮物，希望魔童更有愛心和責任感。上月中，靚靚預早送咗隻白色松鼠BB畀8月27日生日嘅Chilam。屋企多咗隻狗仔，老公好冧，但就大呻：「牠(阿金)開始面臨崩潰，因接受唔到家裏有新成員，情緒很低落。」而小朋友更加愛新觧感，近日不時在Ig晒新狗萌樣，被網民指貪新忘舊。
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