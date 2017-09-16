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﻿城城為廣告創新舞步

2017-09-16 列印
■城城以Chok爆Look上陣拍攝廣告。
■城城稱坐上按摩椅就像坐上跑車！
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　　被指已為人父的郭富城剛完成電影《無雙》，又要忙於處理個人車隊的事務，日前仍抽空拍攝代言按摩椅廣告，他亦說一定會買一台按摩椅送給媽媽呢！

　　城城在廣告中要大耍舞藝，為精益求精拍出最佳效果，他與排舞師Sunny Wong不斷研究每個細節，特別在舞蹈跳躍的部份，還創出一些新舞步，城城亦不介意跳多幾次拍攝多幾個角度，非常專業。拍畢該廣告後，城城將要投入拍攝翁子光執導的新作《全球通緝令》。
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