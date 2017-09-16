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﻿樂瞳最驚「鬼新娘」

2017-09-16 列印
■樂瞳亦撞正「哈囉喂」的「鬼新娘」！
■樂瞳對7呎高的長頸妖怪最有興趣！
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　　剛推出寫真集的樂瞳，日前獲邀到海洋公園試玩「哈囉喂全日祭」，遇上場內的紙紮公仔、龍婆和長頸妖怪等，勾起她的回憶，「中學時去過一間鬼屋主題係鬼新娘，我不停大叫同捉住朋友嘅手臂，係我人生最驚嘅一次！」

　　雖然每次玩完都聲沙，但樂瞳卻是又要驚又要玩，未來亦希望挑戰拍攝恐怖片，她說：「拍恐怖片好考演技，玩鬼屋就係一種好好嘅驚嚇體驗，將來可以幫我諗番應該點演唔同程度嘅受驚表情。」
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