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﻿石詠莉MK谷碟 鄧健泓護駕

2017-09-16 列印
■Sukie獲公司力撐，出動流動車宣傳新碟。
■鄧健泓低調陪女友開工。
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　　石詠莉（Sukie）剛推出的新碟《The Hat Trick》口碑及銷量理想，更成為IFPI十大銷量廣東唱片，唱片公司特別為她打造流動宣傳車，落重本內置近6位數字（十萬元計）的HiFi音響，昨日載着Sukie到旺角宣傳，她的男友鄧健泓亦低調陪同「護駕」。

談到獲唱片公司如此疼錫，Sukie眼紅紅說：「我咁大個女都未試過得到公司愛錫，多謝公司重視，我會好好報答公司。」問到會否加印新碟？她說：「希望啦，希望之後有白金唱片銷量。」追問與鄧健泓的婚期時，Sukie表示是今年年尾。
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