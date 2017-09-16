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﻿關淑怡讚囝囝藝術天份高

2017-09-16 列印
■關淑怡透露正洽談新計劃。
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　　關淑怡昨日出席立體瓷畫畫廊開幕禮，問到兒子是否對藝術都很有興趣？她笑言兒子在音樂和畫畫的天份比她更叻，但自己不會和他一起創作，也沒有教他唱歌，她解釋：「如果他和我一起會缺乏創作力，唱歌更要自己學習技巧，否則只是學習我的唱法。」

　　提到日前為李克勤演唱會擔任嘉賓，關淑怡指當時非常期待，雖然有和克勤保持聯絡，但就很久沒見，又說有新計劃洽談中，待適當時間再公佈。
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