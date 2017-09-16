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﻿陳漢娜叉足電拍廣告

2017-09-16 列印
■模特兒出身的陳漢娜拍廣告無難度。
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　　陳漢娜（Hanna）在《殺破狼．貪狼》中飾演古天樂女兒表現突出，帶挈片約不斷，成為影壇新寵。模特兒出身的Hanna日前接蘇麗珊棒，為服裝潮牌拍攝新廣告。問可會介意外界將她與蘇麗珊比較？Hanna表示：「不會介意，大家都是演員，我很多朋友都認識她，算是跟她有緣份啊！」

　　拍攝當日，忙於宣傳新戲的Hanna略帶倦容，但一埋位即「叉足電」，在12小時完成十多套服裝拍攝。雖然Hanna平日斯斯文文，但其實私底下相當豪邁，她甚至自稱「女漢子」。
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