﻿熱情人妻 箍嫩夫 45歲洪欣 同老公互餵魚蛋

下月就踏入46歲嘅美魔女人妻洪欣，09年嫁畀細佢十年嘅國產嫩夫張丹峰，婚後為夫誕下萌爆女兒晞彤，加埋大仔浩鋒，一家四口好幸福。日前晚上，素顏洪欣與老公帶17歲仔去銅鑼灣買電器和睇電腦。一家人睇嘢有商有量，之後行去買魚蛋、牛雜等小食齊齊食。見大眼熱情人妻，唔介意當街拖實丈夫，又互餵小食，仲主動箍頸親熱。「進擊洪欣」冧夫有一手，唔怪得丹丹愛屋及烏，對繼仔視如己出啦！ 採訪 : 梁志明



洪欣和張丹峰嘅姊弟戀開花結果，更勝過「七年之癢」，幸福美魔女回春不少，近年憑靚樣復出返內地掘人仔，密密賺成隱形富婆。早前，美魔女被揭私藏逾7千萬物業，除去年豪擲4700百萬購下禮頓山一個實用面積約千五呎的單位，其餘三個港島區物業都唔使按揭，一炮過畀晒，生財有道。



老婆畀錢



有米人妻日前晚上8時，拖嫩夫及17歲大仔浩鋒（生父為莫少聰）去銅鑼灣時代廣場Shopping。三人先去豐澤睇抽濕機，咁啱有大減價，兩公婆睇兩睇就扑錘購下三部，加埋都係約一萬蚊。之後再睇吓咖啡機、凍風機等，逗留十五分鐘，就由零妝洪欣碌卡找數。其後三人轉場行Apple Store，陪阿仔去問電腦嘢。鍾意游泳嘅浩鋒好高大，近年又去韓國學跳舞，連外貌都似足韓仔。繼父一直陪浩鋒查問，「兩父子」有傾有講，感情唔錯。



齋問十分鐘，三人笑笑口離開，落樓掃街醫肚。搭扶手電梯時，美魔女化身「進擊人妻」，先企高一級搭丈夫膊頭，之後排排企更懶理途人目光，當街單手箍頸，恩愛放閃。兩夫婦在附近小食檔買了魚蛋、牛雜等小食，嫩夫急不及待餵飽老婆，篤魚蛋餵給對方。阿仔就獨自食雞蛋仔，然後同父母say bye，後生仔有下場。愛子離開後，洪欣繼續與honey邊行邊互餵，最後買多兩支涼茶，就拍拖行返禮頓山寓所。