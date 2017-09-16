  • 2017年9月16日 星期六
  • 29º
  • 82%
熱門： 充電器CelineiPhone捐血補選

日報新聞 > 娛樂

﻿勁錫3歲妹

2017-09-16 列印
■3歲晞彤開始返幼稚園，阿哥幫愛妹紮辮仔，好溫馨。
Previous Next

        自細同母親相依為命嘅浩鋒，讀書OK又係游泳健將，自從多咗個同母異父可愛萌妹妹晞彤，浩鋒做足兄長本份。洪欣曾表示兩兄妹相處融洽，性格好似，雖然妹妹跳跳紮坐唔定，哥哥仍非常愛錫妹妹。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd