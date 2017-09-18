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﻿夫妻遭滋擾5年 艾迪成功禁女狂迷埋身

2017-09-18 列印
■艾迪夫妻被女狂迷滋擾多年，備受困擾。資料圖片
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  奧斯卡影帝艾迪烈梅尼近日爆出與太太Hannah Bagshawe，過去5年來一直備受一名瘋狂女影迷滋擾，令艾迪夫婦不勝其煩終向法庭提控。據英國《每日郵報》報道，該名叫Gaby Stieger的瘋狂女影迷，過去5年內聲稱是艾迪的前世老婆，除寄信給他，還經常在艾迪住所附近徘徊，讓艾迪夫婦大感困擾。

　　艾迪向法庭作出的供詞中，稱Gaby常坐在他住所對面的公園監視他與妻子的生活，甚至試過偷窺他換衣服，當中令艾迪嬲爆的一次，是他抱着女兒外出時，該狂迷試圖衝上前拉着他的手，十分危險，終讓艾迪夫妻忍無可忍。法庭最終判Gaby入獄4個月緩刑兩年，以及發出禁制令禁止她於艾迪的200米範圍出現。
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