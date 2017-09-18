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﻿帶隊踩入深水埗 謝霆鋒下廚行善

2017-09-18 列印
■霆鋒、陳偉霆和小S等興奮地拍大合照！
■霆鋒在現場小心翼翼地拿着廚刀。
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  謝霆鋒前日率領小S（徐熙娣）、陳偉霆（William）及《鋒味》團隊齊齊做善事，到深水埗街頭的大排檔大展廚藝炮製「百人宴」，宴請100位低收入家庭人士享用美食。

  其間霆鋒事事親力親為，不停走來走去打點，霆鋒突然亮相，更吸引不少街坊和途人「觀星」，現場街道迫爆，氣氛甚熱鬧！
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