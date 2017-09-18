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﻿《搞大電影》圓滿落幕 秋生阿Jan不捨

2017-09-18 列印
■阿Jan和秋生演畢14場《搞大電影》。
■（左起）《搞》劇導演甄詠蓓、秋生、韋羅莎與阿Jan合作愉快。
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  黃秋生、阿Jan（林海峰）與韋羅莎主演、甄詠蓓擔任導演的舞台劇《搞大電影》尾場前晚圓滿落幕，三位主角均表不捨及感到失落。

  秋生坦言演戲多年已「麻木」，今次看到每人都很努力，令他有強烈的不捨感覺，最令他想不到的是，韋羅莎每晚都有不同的突破、驚喜！問到會否原班人馬再演舞台劇？阿Jan直言不好，希望先休息一下，秋生就認為機會不大，因各人都很忙，亦難覓得演出場地，但秋生直言最好可以演逾廿場，「我們有默契會愈演愈好，今次只係開到14場，總覺得未夠喉！」
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