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﻿楊丞琳被男友當眾「強」吻冧爆

2017-09-18 列印
■李榮浩肉緊地錫丞琳的粉臉，令伊人乍驚還喜兼害羞！網上圖片
MC Jin帶胡巴暢遊紐約受歡迎 近來因內地歌唱比賽節目《中國有嘻哈》人氣急升的MC Jin（歐陽靖），日前一盡地主之誼帶電影《捉妖記》卡通主角「胡巴」暢遊紐約，齊展開一場Freestyle的紐約之旅。MC Jin帶領胡巴遊走唐人街、華盛頓廣場公園，以及當地地標時代廣場；當兩人在華盛頓廣場公園聽街頭表演時，有不少外籍小朋友均上前要求抱抱，胡巴當然亦逐一送抱，非常受歡迎！
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  內地歌手李榮浩前晚首度在台北小巨蛋舉行演唱會，他的女友楊丞琳擔任神秘嘉賓驚喜亮相，並合唱丞琳的歌曲《年輪說》。

  李榮浩在台上不時情深望着丞琳，更毫無預告下突然攬着女友吻臉，親吻的「強度」十足，令丞琳被錫到「面容扭曲」，伊人乍驚還喜，害羞以手掩面，返後台時更向男友大派飛吻！李榮浩亦在觀眾前表白道「謝謝她一直陪着我，我喜歡她」！
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