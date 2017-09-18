﻿妻女悉心照料復健 華仔有乖女按摩洗腳

澳洲有一隻樹熊爬進一輛汽車的車軸內，卡在車轆旁，結果隨同汽車行駛十六公里後才被司機發現，幸好成功獲野生動物救援人員救出，幸無大礙，已被放回野外。 當該輛汽車停泊在南澳省首府阿得萊德郊區山丘時，這隻可愛樹熊便爬進車軸內，司機開車時並不知道軸內藏有一隻樹熊，直至開車行駛了十六公里，才赫然察覺有異，司機隨即停車，並聽見樹熊受驚的哀號聲。司機即時報警，由消防員拆下輪子，好讓野生動物救援人員把樹熊救出，發現樹熊並沒有受傷，只是有點驚慌。 經過約一星期的人工餵養後，這隻樹熊已被放回野外。

2017-09-18