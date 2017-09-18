  • 2017年9月18日 星期一
  • 31º
  • 69%
熱門： 電音節廢紙回收海洋公園城巴女編劇

日報新聞 > 娛樂

﻿妻女悉心照料復健 華仔有乖女按摩洗腳

2017-09-18 列印
■華仔（中）喜獲羅蘭及黃韻材派利是。
■華仔與歌迷預祝生辰甚開心！
Previous Next

　　劉德華年初因墮馬意外受傷，休息大半年後上月復工，本月27日踏入56歲的他特別於前晚舉行慶祝活動，與粉絲暢聚；圈中好友吳君如、鄭中基、羅蘭、黃韻材（前藝名黃允材）等亦有到場，羅蘭姐和黃韻材更向華仔派利是，君如和鄭中基則在台上搞笑，現場笑聲不絕。

  華仔在活動上中播放他受傷期間，獲太太朱麗倩和女兒Hanna悉心照料復健的片段，可見Hanna為爸爸按摩和洗腳，非常乖女，歌迷均表示非常感動。華仔昨早在官網寫下「感動」為題的博文道「一家人，笑聲不斷！夢中再次相見！」圖：網上圖片

想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd