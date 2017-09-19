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﻿蘇麗珊秘咀小方激嬲男友

2017-09-19 列印
■蘇麗珊和小方在新片內亦有拖手奔跑鏡頭。劇照
■蘇麗珊與小方昨日齊接受訪問。
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　　方力申、蘇麗珊和導演葉念琛昨日錄影無線節目《兄弟幫》，宣傳合作愛情喜劇電影《愛情奴隸獸》。小方在片中與蘇麗珊有感情線，兼有蜻蜓點水式親吻鏡頭！事前未向男友「備案」的蘇麗珊自爆，被男友問到有否親熱戲時才暗叫不妙。她詳細解釋後，男友就認真地向她說，希望下次先跟他說！蘇麗珊笑指男友思想保守，小方就大讚男方是好男仔，緊張她才會呷醋，並笑稱要和蘇麗珊的男友握手致歉！
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