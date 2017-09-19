﻿開騷又獲粉絲求婚 G.E.M.揭男友懶理：佢冇出聲

鄧紫棋（G.E.M.）演唱會前晚於紅館圓滿結束，好友何超蓮、王君馨與老公Daniel、鍾舒漫、許廷鏗和胡鴻鈞等捧場。這晚G.E.M.再次被粉絲求婚，事後她表示很錯愕，但不知男友Mark反應，更表示跟男友未到談婚論嫁階段。



當晚G.E.M.談到愛情忍不住落淚表示，失落時收到朋友的訊息，指她已好幸福，有很愛她的屋企人、朋友、團隊及歌迷，人生高高低低是浮雲，最寶貴的已擁有。她想鼓勵曾被愛傷害的人，不要失去盼望，傷痛後會發現其實擁有很多東西，大家給予她很多愛，改變了她的世界。說到此突然一位西裝男獻上鮮花又向她求婚，她說：「點呀？你係第一晚送花畀我嘅人，第二次求婚呀？我標晒冷汗呀！」西裝男表示送給深愛的鄧詩穎（G.E.M.本名），坦誠、率直、有點倔強，隨即遞上求婚戒指，G.E.M.說真心祝福對方，希望對方很快找到戒指的主人。



完騷後G.E.M.被問到為何不答應求婚？她表示不認識對方。問男友Mark有何反應？她說：「我都唔知點反應，所以唔知身邊人咩反應……好錯愕。」她笑指朋友群組也在笑談求婚一事，問Mark也在群組內？她說：「佢冇出聲。（被截胡會否嬲？）你問佢，佢應該唔覺得我會應承。（若Mark求婚會否應承？）如果佢真係咁先算，到時先知，未到呢個階段。（是否恨嫁？）由細到大都恨嫁。」G.E.M.自稱以前天真地想22歲時結婚，之後延到25歲，但現時26歲了，現在她希望另一半有共同信仰和價值觀，心急嫁是說笑而已，結婚要認真考慮。