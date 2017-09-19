﻿Celine回港上學了

譚芷昀（Celine）早前參加美國綜藝節目《全美一叮》出局後，日前在家人陪同下返抵香港，之後隨即返學。Celine今次告假參賽，事前得到校方支持，所以她回校時亦獲老師及同學仔打氣。



Celine向來熱愛讀書、唱歌、跳舞，雖則年紀輕輕，但她知道能在一個國際舞台上唱歌表演，是非常難得的機會，而且今次她在美國結識到的一班參賽者，全部都很聰明，很有才華，每位參賽者都為自己的演出下過無數苦功，在如此氛圍下，確實令她有所獲益。Celine在《全美一叮》賺了一次難得的經驗，現時她的生活像以往一樣，除了照常學校生活外，有如開籠雀成日唱唔停的Celine，當然會繼續她最鍾意的唱歌跳舞。